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Одноклубники Мудрика прагнуть звільнення Почеттіно

Сьогодні 11:14 175 0
Одноклубники Мудрика прагнуть звільнення Почеттіно
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - HITC.

Кілька гравців Челсі хочуть, аби Маурісіо Почеттіно був звільнений після закінчення сезону. 

Про це повідомляє HITC. 

Джерело не уточнює, хто саме поставив таку вимогу перед керівництвом. Втім, остаточне рішення щодо майбутнього аргентинського фахівця ще не ухвалено. Його перспективи будуть оцінюватися за тим, як команда завершить сезон.

Челсі ще має шанси потрапити в єврокубки через АПЛ (4 очки до 7-го місця) та Кубок Англії (півфінальний матч з Манчестер Сіті відбудеться 20 квітня). 

Велике розчарування викликав попередній поєдинок з Бернлі. Попри те, що команда Почеттіно більше тайму грала у більшості, їй не вдалося перемогти одного з головних претендентів на виліт

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