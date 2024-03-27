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22.03.2024 12:00 955

Жоржиньйо веде перемовини з керівництвом Арсенала

Сьогодні 18:49 137 0
Жоржиньйо веде перемовини з керівництвом Арсенала
#Жоржиньйо, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Агент Жоржиньйо веде перемовини з керівництвом Арсенала стосовно продовження контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що для футболіста є пріорітетом залишитись в команді Мікеля Артети.

У поточному сезоні італієць відіграв за лондонський клуб 18 матчів у АПЛ та віддав 1 результативну передачі.

Наразі Арсенал посідає першу сходинку в турнірній таблиці і веде боротьбу з Ліверпулем та Манчестер Сіті за чемпіонство. У 28 турі Англійської Прем'єр-ліги підопічні Артети перемогли Брентфорд.

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