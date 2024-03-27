Джерело - Чемпіон.
Агент Жоржиньйо веде перемовини з керівництвом Арсенала стосовно продовження контракту.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Зазначається, що для футболіста є пріорітетом залишитись в команді Мікеля Артети.
🚨🔴⚪️ Jorginho’s agent Santos: “We will discuss with Arsenal about his contract being due to expire in June, it’s our priority”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 27, 2024
“Arsenal have fantastic group and we will see if they need him for next season”.
“Returning to Italy? Why not? One day maybe”, told Radio Sportiva. pic.twitter.com/NHotZurQ0X
У поточному сезоні італієць відіграв за лондонський клуб 18 матчів у АПЛ та віддав 1 результативну передачі.
Наразі Арсенал посідає першу сходинку в турнірній таблиці і веде боротьбу з Ліверпулем та Манчестер Сіті за чемпіонство. У 28 турі Англійської Прем'єр-ліги підопічні Артети перемогли Брентфорд.