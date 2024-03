Агент Жоржиньйо веде перемовини з керівництвом Арсенала стосовно продовження контракту.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що для футболіста є пріорітетом залишитись в команді Мікеля Артети.

🚨🔴⚪️ Jorginho’s agent Santos: “We will discuss with Arsenal about his contract being due to expire in June, it’s our priority”.



“Arsenal have fantastic group and we will see if they need him for next season”.



“Returning to Italy? Why not? One day maybe”, told Radio Sportiva. pic.twitter.com/NHotZurQ0X