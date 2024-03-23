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Арсенал хоче придбати Судакова за космічну суму - Football London

Сьогодні 19:55 634 0
Арсенал хоче придбати Судакова за космічну суму - Football London
#Арсенал Лондон, #Георгій Судаков

Джерело - Football London.

21-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти до Арсенала. 

Про це повідомляє Football London.

Каноніри, в складі яких виступає ще один українець Олександр Зінченко, готові запропонувати "гірникам" 86 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цього сезону Судаков провів у складі Шахтаря у всіх турнірах 24 матчі, у яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося Наполі спробує підписати Судакова влітку та запропонує 55 мільйонів.

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