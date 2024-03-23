Джерело - Football London.

21-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти до Арсенала.

Про це повідомляє Football London.

Каноніри, в складі яких виступає ще один українець Олександр Зінченко, готові запропонувати "гірникам" 86 мільйонів фунтів стерлінгів.

Цього сезону Судаков провів у складі Шахтаря у всіх турнірах 24 матчі, у яких забив п'ять голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося Наполі спробує підписати Судакова влітку та запропонує 55 мільйонів.