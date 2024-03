Збірна Англії зіграє поєдинок у футболках без прізвищ

Збірна Англії вийде на другий тайм товариського матчу з Бельгією у футболках без імен на спині в межах акції з підвищення обізнаності про деменцію.

"Зникнення" імен після перерви поєдинку покликане підкреслити, як люди з деменцією можуть втратити дорогоцінні спогади.

Цей крок є частиною постійного партнерства між Товариством хвороби Альцгеймера та Футбольною асоціацією, коли безіменні футболки вперше одягли на матч проти Швейцарії в березні 2022 року. Спеціальні футболки будуть продані на аукціоні після матчу, щоб зібрати кошти на підтримку досліджень Товариства хвороби Альцгеймера.

