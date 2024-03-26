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Збірна Англії зіграє поєдинок у футболках без прізвищ

Сьогодні 12:03 218 0
Збірна Англії зіграє поєдинок у футболках без прізвищ
#збірна Англії

Джерело - Чемпіон.

Збірна Англії вийде на другий тайм товариського матчу з Бельгією у футболках без імен на спині в межах акції з підвищення обізнаності про деменцію.

"Зникнення" імен після перерви поєдинку покликане підкреслити, як люди з деменцією можуть втратити дорогоцінні спогади.

Цей крок є частиною постійного партнерства між Товариством хвороби Альцгеймера та Футбольною асоціацією, коли безіменні футболки вперше одягли на матч проти Швейцарії в березні 2022 року. Спеціальні футболки будуть продані на аукціоні після матчу, щоб зібрати кошти на підтримку досліджень Товариства хвороби Альцгеймера.

Матч відбудеться 26 березня на Вемблі. Початок - о 21:45 за київським часом.

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