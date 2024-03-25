Одноклубник Зінченка став капітаном збірної Англії

Джерело - goal.com.
Півзахисник Арсенала Деклан Райс стане капітаном збірної Англії на товариський матч проти Бельгії.
Про це повідомив тренер англійців Гарет Саутгейт.
"Чесно кажучи, у мене немає слів. Я просто втратив дар мови, коли він сказав мені вчора ввечері, що я буду капітаном. Я обняв його, потиснув руку і сказав велике спасибі. Думаю, ви бачите це по моєму обличчю - я трохи втратив дар мови, якщо чесно", - сказав Саутгейт.
Раніше команду через травми покинули Гаррі Кейн, Кайл Вокер та Гаррі Магвайр.
Нагадаємо, що товариський матч між збірними Англії та Бельгії відбудеться 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.
Напередодні англійці поступились збірній Бразилії в товариському матчі (0:1). Поєдинок із Бельгією заплановано на 26 березня. Початок о 21:45 за київським часом.