Одноклубник Зінченка став капітаном збірної Англії

Півзахисник Арсенала Деклан Райс стане капітаном збірної Англії на товариський матч проти Бельгії.

Про це повідомив тренер англійців Гарет Саутгейт.

"Чесно кажучи, у мене немає слів. Я просто втратив дар мови, коли він сказав мені вчора ввечері, що я буду капітаном. Я обняв його, потиснув руку і сказав велике спасибі. Думаю, ви бачите це по моєму обличчю - я трохи втратив дар мови, якщо чесно", - сказав Саутгейт.