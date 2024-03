Тоттенгем підписав контракт з 17-річним півзахисником Каллум Олусесі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав свою першу професійну угоду. Деталі договору не повідомляються.

Футболіст регулярно виступав за команду Тоттенгем (U-18) у сезоні 2022/23. Олусесі в нинішньому сезоні в складі команди у всіх турнірах зіграв 18 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі.

