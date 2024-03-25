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Тоттенгем підписав талановитого хавбека Олусесі

Сьогодні 21:12 121 0
Тоттенгем підписав талановитого хавбека Олусесі
#Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Тоттенгем підписав контракт з 17-річним півзахисником Каллум Олусесі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав свою першу професійну угоду. Деталі договору не повідомляються.

Футболіст регулярно виступав за команду Тоттенгем (U-18) у сезоні 2022/23. Олусесі в нинішньому сезоні в складі команди у всіх турнірах зіграв 18 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Шахтар готовий судитися з Тоттенгемом.

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