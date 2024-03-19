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Шахтар готовий судитися з Тоттенгемом

Сьогодні 23:08 121 0
Шахтар готовий судитися з Тоттенгемом
#Сергій Палкін, #Тоттенгем, #Шахтар, #Манор Соломон

Джерело - ESPN.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Шахтар готовий судитися з лондонським клубом, якщо Тоттенгем не виплатить фінансову компенсацію за екс-гравця "гірників".

Слова функціонера "гірників" наводить американське видання ESPN.

"Коли ви отримуєте гравця безкоштовно, а він коштує 20 мільйонів євро це щось означає. Це означає, що ми розвивали та інвестували у цього футболіста. Ви маєте поважати нашу роботу.

Для мене 20-30 відсотків були б справедливою ціною. Якщо буде потрібно, ми подамо на "Тоттенгем" до суду. Але я звертаюся до голови ради директорів, бо вірю, що він простягне руку допомоги та підтримає нас.

У нас у країні війна, і вони мають звернути на це увагу. Коли в нашій країні розпочалася війна, весь демократичний світ підтримав нас.

Ми підемо в суд і зробимо все можливе, щоб отримати якусь компенсацію, тому що ми вкладаємо великі гроші у гравців і не можемо допустити такої ситуації", - сказав Палкін.

Манор Соломон перейшов у Шахтар в 2019 році. Ізраїльтянин відіграв за гірників 106 матчів та забив 22 голи.

Зазначимо, що восени минулого року була інформація, що Шахтар все-таки отримає компенсацію за Соломона.

Нагадаємо, що ФІФА прийняла правило згідно з яким футболісти-легіонери клубів УПЛ мали право призупиняти свої контракти на сезон-2022/23 через повномасштабне вторгнення російських військ на територію України.

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