Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що Шахтар готовий судитися з лондонським клубом, якщо Тоттенгем не виплатить фінансову компенсацію за екс-гравця "гірників".

Слова функціонера "гірників" наводить американське видання ESPN.

"Коли ви отримуєте гравця безкоштовно, а він коштує 20 мільйонів євро це щось означає. Це означає, що ми розвивали та інвестували у цього футболіста. Ви маєте поважати нашу роботу.

Для мене 20-30 відсотків були б справедливою ціною. Якщо буде потрібно, ми подамо на "Тоттенгем" до суду. Але я звертаюся до голови ради директорів, бо вірю, що він простягне руку допомоги та підтримає нас.

У нас у країні війна, і вони мають звернути на це увагу. Коли в нашій країні розпочалася війна, весь демократичний світ підтримав нас.

Ми підемо в суд і зробимо все можливе, щоб отримати якусь компенсацію, тому що ми вкладаємо великі гроші у гравців і не можемо допустити такої ситуації", - сказав Палкін.