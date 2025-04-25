Клуб УПЛ отримав тривалий трансферний бан від ФІФА

Полтавська Ворскла була покарана трансферним баном на три наступні періоди реєстрації гравців.

Про це стало відомо на сайті ФІФА.

Поки що залишається невідомою причина, через що "зелено-білі" не зможуть реєструвати нових гравців протягом наступних трьох трансферних вікон.

FIFA

На даний момент Ворскла посідає чотирнадцяте місце в таблиці Української Прем'єр-ліги, маючи в активі 21 очко за п'ять турів до фінішу сезону. Якщо команда закінчить кампанію на цій позиції, вона гратиме з представником Першої ліги за право виступати у вищому українському дивізіоні в наступному сезоні.

Нагадаємо, що у лютому цього року РНБО запровадила санкції проти почесного президента Ворскли Костянтина Жеваго. Пізніше його майно за ініціативою ДБР передали до АРМА.

Нещодавно Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак назвав річний бюджет полтавського клубу.