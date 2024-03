Колишній тренер Роми Жозе Моурінью може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Португальський наставник зустрівся з впливовими спортивними діячами королівства. Вони мають намір призначити Моурінью тренером одного з клубів, що належить Суверенному фону Саудівської Аравії або національної збірної.

Саудити готові зачекати на рішення португальця, який покинув Рому в січні 2024 року. Наразі збірну Саудівської Аравії з футболу очолює Роберто Манчіні.

