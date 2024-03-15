Головне
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 29572 2
Футбол без співчуття
Сьогодні 20:01 396
Олександрія мінімально переграла Ворсклу в 21 турі УПЛ
Сьогодні 19:56 225
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 19:45 267
Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати
Сьогодні 19:38 319
Букмекери визначили фаворитку матчу Костюк проти Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 17:20 444
Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:03 626
Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
Сьогодні 15:17 674
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи
Сьогодні 14:17 10882
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
Сьогодні 13:17 1558 1
Прямі трансляції

Моурінью може очолити збірну Саудівської Аравії

Сьогодні 21:05 113 0
Моурінью може очолити збірну Саудівської Аравії
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Роми Жозе Моурінью може очолити національну збірну Саудівської Аравії.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Португальський наставник зустрівся з впливовими спортивними діячами королівства. Вони мають намір призначити Моурінью тренером одного з клубів, що належить Суверенному фону Саудівської Аравії або національної збірної.

Саудити готові зачекати на рішення португальця, який покинув Рому в січні 2024 року. Наразі збірну Саудівської Аравії з футболу очолює Роберто Манчіні.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну 5528 2
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи 10882
Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі Мбаппе планує поїхати на Олімпійські ігри-2024 в Парижі 2923 2
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 29572 2
Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців 14251
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 35563 2
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29969
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14845
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13043
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 104180
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64242 1
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80590