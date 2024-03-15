Netflix зніме серіал про Моурінью

Джерело - Інстаграм Жозе Моурінью.

У 2025 році світ побачить серіал від Netflix про Жозе Моурінью.

Про це стало відомо з Instagram-сторінки португальця, де він опублікував постер майбутнього серіалу.

Повідомляється, що буде знято 4 серії з ексклюзивними коментарями самого Моурінью та гравців, що в різний час грали під його керівництвом.

Упродовж своєї тренерської кар’єри "Особливий" тренував Порту, Челсі, Інтер, Реал, Манчестер Юнайтед та низку інших клубів. У січні Жозе був звільнений з Роми, після чого почали з’являтися чутки про його можливе працевлаштування в Саудівській Аравії.