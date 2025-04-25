Чемпіонська гонка триває: Олександрія відкрила 26 тур УПЛ перемогою над Інгульцем

Сьогодні, 25 квітня, стартував 26-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

У першому матчі туру зійшлися Інгулець та Олександрія, які грали на стадіоні останніх. Тому команда Руслана Ротаня почувала себе як вдома.

І хоча суперники були представниками різних вагових футбольних категорій, долю поєдинку визначив усього один результативний удар.

На 27-й хвилині після комбінаційної атаки, яка завершилася заблокованим ударом, Теді Цара виявився першим на добиванні. До цього не був готовий голкіпер номінальних господарів поля Олексій Паламарчук, якого спіймали на протиході.

Після перерви олександрійці нарощували ссвою перевагу, але перетворити її на гол так і не вдалося. Втім, підопічні Василя Кобіна також нічого не змогли зробити біля воріт суперника, а тому матч завершився мінімальною перемогою Олександрії з рахунком 1:0.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ

26 тур, 25 квітня

Інгулець – Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 26 Цара.

Інгулець: Паламарчук – Свистун (59 Бенедюк), Діхтярук, Жовтенко, Катрич (68 Чабан) – Лосенко, Волохатий, П'ятов (68 Гаджук) – Фарасеєнко, Пушкарьов, Могильний (59 Сад).

Олександрія: Єрмаков – Скорко (75 Кравченко), Кампос, Шабанов, Ндіка (46 Мартинюк) – Калюжний, Шепелєв, Смирний (60 Мишньов) – Козак, Ковалець (81 Кулаков), Цара (75 Бєляєв).

Попередження: Фарасеєнко, Катрич, Діхтярук – Кампос, Козак.

Олександрія скоротила відставання до трьох очок від лідера чемпіонату Динамо, яке в 26-му турі зіграє з іншим претендентом на титул Шахтарем. Цей поєдинок відбудеться 27 квітня.

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що сьогодні, 25 квітня, відбудеться ще одна гра, у якій Зоря зустрінеться з Лівим берегом.