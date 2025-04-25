Головний тренер збірної Швейцарії зі стрибків несподівано подав у відставку

Головний тренер збірної Швейцарії зі стрибків на лижах з трампліна Руне Велта оголосив про те, що покине свою посаду на початку липня.

Про це повідомляє Skijumping.pl.

Враховуючи успішну роботу Велти з командою, таке рішення стало дуже несподіваним. Сам 35-річний норвезький фахівець заявив, що воно зумовлене особистими причинами.

Велта очолює збірну Швейцарії з літа 2023 року. Головною заслугою норвежця є прогрес Грегор Дешвандена, який у минулому сезоні 4 рази піднімався на подіум на Кубку світу та завершив зимову кампанію шостим у загальному заліку.

Свою кар’єру стрибуна Велта завершив у 2016 році у віці 27 років. У 2015 році він завоював два золота (одне з них – особисте) на чемпіонаті світу в Фалуні.

Нагадаємо, наприкінці березня Томас Турнбіхлер був звільнений з посади головного тренера збірної Польщі.