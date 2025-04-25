Це нам допоможе, – Гвардіола змінив свою думку щодо виграшу Кубку Англії

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола більше не вважає потенційний виграш Кубку Англії безглуздою ідеєю.

Слова 54-річного фахівця наводить ESPN.

У півфінальному протистоянні турніру "містяни" зійдуться з Ноттінгем Форест. У березні Гвардіола говорив, що виграш Кубку Англії не врятує жахливий сезон його команди.

Але тепер, коли його команда посідає третє місце в таблиці АПЛ та наближається до гарантування участі в Лізі чемпіонів, настрій наставника змінився у більш позитивний бік. При цьому він все ж таки визнав, що показники в чемпіонаті мають більше значення.

"Спочатку ми повинні потрапити до фіналу. Занадто багато матчів у цьому сезоні не були хорошими. Ми уникнемо більшої шкоди для клубу, якщо виграємо Кубок Англії. З моєї точки зору, найголовніше в сезоні – це Прем'єр-ліга. Кубок Англії забезпечує нам безпеку. Але Прем'єр-ліга диктує, наскільки хорошим був ваш сезон. А для нас він не був хорошим, але все могло бути і гірше. Все в наших руках, і у нас є можливість тричі поспіль вийти у фінал Кубка Англії. Сподіваюся, ми зможемо це зробити", – сказав Гвардіола.

Півфінальний матч Кубку Англії між Ноттінгем Форест та Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 27 квітня. Старт гри запланований на 18:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Жузеп Гвардіола близький до того, щоб врятувати не тільки сезон для Манчестер Сіті, але й власний шлюб.