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Найкращий у складі обох команд: Циганов дізнався оцінку за матч із Леганесом

Руслан Травкін — 24 квітня 2025, 22:08
Найкращий у складі обох команд: Циганов дізнався оцінку за матч із Леганесом
Віктор Циганков
Getty images

Гравець збірної України Віктор Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса.

Про це свідчать дані аналітичного порталу SofaScore, який поставив футболісту оцінку 7,7. 

Українець відіграв увесь поєдинок. Він завдав одного удару в площину воріт, одного повз ворота, зробив два успішні дриблінги з трьох спроб, 55 разів торкався м'яча і віддав 29 точних передач із 33 (89%). 

На його рахунку створені 4 небезпечні моменти, а також вінгер змусив тричі суперників порушити на ньому правила.

Для перемоги цього його клубу не вистачило. Жирона та Леганес зіграли внічию, хоча "біло-червоні" з 19 хвилини грали в більшості. 

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