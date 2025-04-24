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УАФ оштрафувала Полісся на 250 тисяч гривень

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 21:31
УАФ оштрафувала Полісся на 250 тисяч гривень
УПЛ

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу наклав санкції на Полісся після матчу 23 туру Української Прем'єр-ліги з Карпатами (1:1).

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Клуб покарали на 50 тисяч гривень за використання уболівальниками піротехнічних засобів та на 200 тисяч гривень за демонстрацію вболівальниками символіки дискримінаційного характеру.

Нагадаємо, тоді тренер Карпат Владислав Лупашко залишився незадоволеним суддівством. Зокрема за епізод з непризначеним пенальті у ворота житомирського клубу.

Напередодні Полісся поступилось у півфіналі Кубку України донецькому Шахтарю. Переможець протистояння визначився в овертаймі.

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