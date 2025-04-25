Манчестер Юнайтед ризикує втратити основного гравця до кінця сезону

Правий фулбек Манчестер Юнайтед Діогу Далот може більше не вийти на поле в цьому сезоні.

Про це повідомляє сайт манкуніанців.

Головний тренер "червоних дияволів" Рубен Аморім розповів, що 26-річний португалець зазнав травми литкового м'яза, Далот точно пропустить кілька наступних матчів, але Аморім хвилюється, що його підопічний пропустить залишок сезону.

"Діогу вибув. Ми не знаємо, як довго він буде відсутній. Є ймовірність, що в цьому сезоні він більше не зіграє, але я не знаю напевно, ми будемо перевіряти його стан тиждень за тижнем, тому що він дуже багато працює, він досить добре відновлюється, так що побачимо. У нього проблема з м'язами литки. У нього була серія ігор, він грав весь час. Ми намагалися впоратися з ротацією, але деякі гравці повинні грати багато хвилин, і ми повинні захищати тих, хто, на нашу думку, не дуже готовий з цим впоратися. І Далот щось відчув", – сказав Аморім.

Варто зазначити, що цього сезону Діогу Далот пропустив тільки один матч своєї команди. Це трапилося 16 січня, коли МЮ обіграв Саутгемптон з рахунком 3:1. Португалець залишився поза заявкою.

Всього ж Далот взяв участь у 51 іграх, у яких відзначився 3 голами та 5 результативними передачами.

Раніше стало відомо, що вінгер Манчестер Юнайтед незабаром зможе повернутися на футбольне поле, хоча за прогнозами він мав відновитися тільки до початку міжсезоння.