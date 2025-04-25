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Вінісіус відмовляється підписувати контракт із Реалом

Олег Дідух — 25 квітня 2025, 17:07
Вінісіус відмовляється підписувати контракт із Реалом
Вінісіус Жуніор
Getty Images

У Реала виникли серйозні проблеми з продовженням контракту із зірковим вінгером збірної Бразилії Вінісіусом Жуніором.

Про це повідомляє Goal.com.

Оточення 24-річного футболіста категорично заперечує інформацію про те, що Вінісіус близький до продовження контракту. Між сторонами виникли серйозні розбіжності щодо фінансових умов угоди.

Реал пропонує бразильцеві зарплату в районі 15 – 20 мільйонів євро на рік. Вінісіус хоче отримувати близько 30 мільйонів – суму, співставну з тією, яку заробляв Кріштіану Роналду в період своїх виступів за мадридський клуб.

У сезоні-2024/25 вінгер зіграв 47 матчів у всіх турнірах, в яких забив 20 м'ячів та віддав 14 результативних передач. Поточний контракт діє до літа 2027 року, трансферна вартість Вінісіуса оцінюється у 200 мільйонів євро.

Реал Мадрид Вінісіус Жуніор

Вінісіус Жуніор

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