Наставник Інгульця: Динамо може прийти за тренером, який грає у сміливий футбол

Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко планує й надалі дотримуватися атакувальної ігрової філософії.

Своїми думками про важливість стилю в сучасному футболі фахівець поділився в інтерв’ю Tribuna.com.

"Трохи зарано нам думати про УПЛ. Я своєму тренерському штабу кажу, що пріоритет – виконати завдання на сезон. А потім вже думати і про комплектацію, і про те, як будемо грати. Але моя думка така, що тренер, який проповідує певний ігровий стиль, повинен і на зборах його використовувати, і в Другій лізі, і в Першій лізі, і в УПЛ. Вважаю, що сміливість бере верх.

За тренером, який грає у сміливий футбол, може прийти, умовно кажучи, Динамо. А за тренером, який грає суто з великою кількістю гравців в обороні та налаштовує їх виключно на захисні дії, ніколи не прийде команда, яка хоче досягти великих результатів та якій потрібно грати першим номером. Цього не станеться.