Наставник Інгульця: Динамо може прийти за тренером, який грає у сміливий футбол

Джерело - Tribuna.com.
Головний тренер Інгульця Владислав Лупашко планує й надалі дотримуватися атакувальної ігрової філософії.
Своїми думками про важливість стилю в сучасному футболі фахівець поділився в інтерв’ю Tribuna.com.
"Трохи зарано нам думати про УПЛ. Я своєму тренерському штабу кажу, що пріоритет – виконати завдання на сезон. А потім вже думати і про комплектацію, і про те, як будемо грати. Але моя думка така, що тренер, який проповідує певний ігровий стиль, повинен і на зборах його використовувати, і в Другій лізі, і в Першій лізі, і в УПЛ. Вважаю, що сміливість бере верх.
За тренером, який грає у сміливий футбол, може прийти, умовно кажучи, Динамо. А за тренером, який грає суто з великою кількістю гравців в обороні та налаштовує їх виключно на захисні дії, ніколи не прийде команда, яка хоче досягти великих результатів та якій потрібно грати першим номером. Цього не станеться.
Бачимо, що багато команд Першої ліги та УПЛ на зборах, коли немає тиску, намагаються грати першим номером, а футболістам це подобається. Приходить чемпіонат – і всі кажемо, що "весняний футбол". Це більше не поля у першу чергу впливають, а налаштування та позиціювання тренера. Багато тренерів кажуть грати простіше та обережніше – потім перший, другий, третій тури, і воно так йде далі матч за матчем", - сказав Лупашко.
Нагадаємо, в першому матчі весняної частини сезону Інгулець мінімально переміг Прикарпаття. Завдяки цьому команда Владислава Лупашка зрівнялася за кількістю очок з Карпатами.