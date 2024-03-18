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Мессі пропустить дві гри збірної Аргентини

Сьогодні 22:14 142 0
Мессі пропустить дві гри збірної Аргентини
Getty Images
#Збірна Аргентини, #Ліонель Мессі

Джерело - Фабріціо Романо.

Вінгер Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить матчі національної команди проти Сальвадору та Коста-Рики, які заплановані на 23 та 27 березня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначимо, що футболіст травмувався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти Нешвілла (3:1).

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС. Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.

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