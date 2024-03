Мессі пропустить дві гри збірної Аргентини

Вінгер Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить матчі національної команди проти Сальвадору та Коста-Рики, які заплановані на 23 та 27 березня.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 Official: Lionel Messi is out from Argentina games against El Salvador and Costa Rica.



“The captain Lionel Messi, will not be able to be in the squad for the friendlies in USA due to a minor injury he suffered in his team's match against Nashville”. 🇦🇷 pic.twitter.com/2exwbiGz0N