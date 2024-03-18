Мессі пропустить дві гри збірної Аргентини

Джерело - Фабріціо Романо.
Вінгер Інтер Маямі та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить матчі національної команди проти Сальвадору та Коста-Рики, які заплановані на 23 та 27 березня.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
🚨 Official: Lionel Messi is out from Argentina games against El Salvador and Costa Rica.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 18, 2024
“The captain Lionel Messi, will not be able to be in the squad for the friendlies in USA due to a minor injury he suffered in his team's match against Nashville”. 🇦🇷 pic.twitter.com/2exwbiGz0N
Зазначимо, що футболіст травмувався у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ проти Нешвілла (3:1).
Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС. Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.