Джерело - Чемпіон.

У ніч на 14 березня Інтер Маямі здобув перемогу над Нашвіллом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "чапель". Зазначимо, що в першому поєдинку команди не визначили сильнішого (2:2).

Український захисник Маямі Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин.

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ

1/8 фіналу, матч-відповідь

14 березня

Інтер Маямі - Нашвілл 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 8 Суарес, 2:0 - 23 Мессі, 3:0 - 63 Тейлор, 3:1 - 90+3 Саррідж

У наступній стадії турніру Інтер Маямі зустрінеться з переможцем пари Монтеррей – Цинциннаті.

Напередодні підопічні Херардо Мартіно зазнали поразки від Монреаля в регулярному чемпіонаті МЛС.

Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.