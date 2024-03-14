Джерело - Чемпіон.
У ніч на 14 березня Інтер Маямі здобув перемогу над Нашвіллом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.
Зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь "чапель". Зазначимо, що в першому поєдинку команди не визначили сильнішого (2:2).
Український захисник Маямі Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі та провів на полі 77 хвилин.
Кубок чемпіонів КОНКАКАФ
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня
Інтер Маямі - Нашвілл 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 8 Суарес, 2:0 - 23 Мессі, 3:0 - 63 Тейлор, 3:1 - 90+3 Саррідж
У наступній стадії турніру Інтер Маямі зустрінеться з переможцем пари Монтеррей – Цинциннаті.
Напередодні підопічні Херардо Мартіно зазнали поразки від Монреаля в регулярному чемпіонаті МЛС.
Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.