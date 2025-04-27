Команда Усика оголосила дату реваншу з Дюбуа
Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня.
Дату події підтвердили компанія українського боксера Ready to Figth, а також промоутерський центр Френка Воррена Queensberry Promotions.
"Розмова закінчена. Цього разу все на кону. Беззаперечна корона у надважкій вазі. 19.07.2025", – йдеться в публікації.
Поєдинок пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Раніше про це повідомляв інсайдер Майкл Коппінджер.
Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.
Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.
Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.