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Команда Усика оголосила дату реваншу з Дюбуа

Руслан Травкін — 27 квітня 2025, 22:45
Команда Усика оголосила дату реваншу з Дюбуа
Олександр Усик – Даніель Дюбуа
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Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) проведе бій проти володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) 19 липня.

Дату події підтвердили компанія українського боксера Ready to Figth, а також промоутерський центр Френка Воррена Queensberry Promotions.

"Розмова закінчена. Цього разу все на кону. Беззаперечна корона у надважкій вазі. 19.07.2025", – йдеться в публікації.

Поєдинок пройде на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Раніше про це повідомляв інсайдер Майкл Коппінджер

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Після цього український боксер двічі здолав британця Тайсона Ф'юрі. Дюбуа також за цей час не зазнавав поразок. 27-річний боксер виходив переможцем у боях проти Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа. Усіх опонентів він здолав нокаутом.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа

Бокс

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