Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув вольову перемогу над Ді Сі Юнайтед у межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3 на користь "чапель". Сергій Кривцов вийшов на поле на 31-й хвилині через пошкодження Ніколаса Фрейре. Результативними діями українець не відзначився.

Для Кривцова цей поєдинок став шостим у нинішньому сезоні.

МЛС - регулярний чемпіонат

16 березня

Ді Сі Юнайтед - Інтер Маямі 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Страуд, 1:1 - 24 Кампана, 1:2 - 72 Суарес, 1:3 - 84 Суарес

Напередодні підопічні Херардо Мартіно обіграли Нашвілл у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.