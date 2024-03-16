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Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС

Вчора 23:04 178 0
Інтер Маямі з Кривцовим розібрався з Ді Сі Юнайтед у регулярному чемпіонаті МЛС
#MLS, #Ді Сі Юнайтед, #Інтер Маямі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув вольову перемогу над Ді Сі Юнайтед у межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3 на користь "чапель". Сергій Кривцов вийшов на поле на 31-й хвилині через пошкодження Ніколаса Фрейре. Результативними діями українець не відзначився.

Для Кривцова цей поєдинок став шостим у нинішньому сезоні.

МЛС - регулярний чемпіонат
16 березня

Ді Сі Юнайтед - Інтер Маямі 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 14 Страуд, 1:1 - 24 Кампана, 1:2 - 72 Суарес, 1:3 - 84 Суарес

Напередодні підопічні Херардо Мартіно обіграли Нашвілл у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку чемпіонів КОНКАКАФ.

Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.

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