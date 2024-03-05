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Неймар хоче грати в одній команді з Мессі

Неймар хоче грати в одній команді з Мессі
Сьогодні 08:32 66 0
Неймар хоче грати в одній команді з Мессі
#Ліонель Мессі, #Неймар

Джерело - isport.ua.

Нападник збірної Бразилії та Аль-Хілаля Неймар хотів би знову грати разом із нападником Інтер Маямі Ліонелем Мессі.

Про це повідомив футболіст у коментарі ESPN.

За словами бразильця, він розраховує, що в майбутньому гратиме в одній команді з аргентинцем.

"Знову зіграти разом із Мессі? Я сподіваюся на це. Лео - велика людина, у футболі його всі знають. Думаю, зараз він щасливий. Якщо він щасливий, то і я теж", - відзначив Неймар.

Відзначимо, що Неймар і Мессі разом виступали за Барселону у 2013 - 2017 роках і за ПСЖ у 2021 - 2023 роках.

Нагадаємо, бразилець торік залишив ПСЖ і перейшов до Аль-Хілаля у літнє трансферне вікно, підписавши дворічний контракт із саудівським клубом.  У жовтні нападник отримав пошкодження лівого коліна в матчі відбору ЧС-2026 з Уругваєм (0:2). У нього було виявлено пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки, а також розрив меніска. Після чого його прооперували.

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