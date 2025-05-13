Динамо – Шахтар: фінал Кубку України у Житомирі як останній шанс для Пушича

У середу, 14 травня, у Житомирі на Центральному стадіоні відбудеться фінальний матч Кубку України з футболу сезону-2024/25. Трофей розіграють два гранди вітчизняного футболу – київське Динамо та донецький Шахтар.

Зараз, можливо, когось із житомирян це образить, але для тих, хто активно живе в інтернеті та орієнтується в українському мемознавстві, Житомир – це фантом. Уже ніхто й не згадає, звідки пішло "Житомира не існує", але цей мем продовжує жити.

Український футбол останніми роками показує замало видовищ, гірше проявляє себе на міжнародній арені – як на клубному рівні, так і національна збірна – проте існує. Cogito ergo sum, напевно, не ідеально підходить для опису футбольних баталій всередині країни, але все одно цей вид спорту змушує породжувати думки, створює образи, суперечки, є цілісним об’єктом для суб’єктивних упереджень і заяв.

І хоч чемпіон України ще не визначився (наука математика йде проти раціоналізму), все одно фінал Кубку України – головний матч останніх тижнів сезону-2024/25.

Особливого вогню додає той факт, що за трофей зійдуться найсильніші – історично, фінансово й емоційно – клуби країни: донецький Шахтар і київське Динамо.

Нещодавня зустріч

Через різні причини останні роки зустрічі "біло-синіх" і "гірників" чомусь й близько не викликають того ажіотажу, який був у середині 2000-х чи початку 2010-х.

Можливо, не та ситуація в країні, щоб підносити протистояння в абсолют. А, можливо, дружба між легіонерами й збірниками стерла колишню пристрасть.

Проте, кілька тижнів тому футболісти обох команд подарували вболівальниками старе-добре Класичне. Було все: боротьба, напруга, момент-катарсис. Гол за кілька хвилин до фіналу – Absolute Cinema.

Нічия – це свого роду недосказаність. Якщо говорити кінематографічним сленгом, то це був відкритий фінал. У Житомирі поєдинок матиме більш трагічний кінець для одного з грандів.

Шанс для Пушича піти красиво

Донецький клуб вперше за довгий час може опинитися в УПЛ нижче за друге місце. Бронза – це не досягнення для Шахтаря. Марино Пушич завжди буде асоціюватися з цією медаллю.

Щоб піти на мажорній ноті, а в тому, що він піде вже ніхто не сумнівається, хорват має гримнути дверима. Трофей – це круто. Трофей у протистоянні з мегапринциповим оппонентом – круто Х5.

ФК Шахтар

Перемога в Житомирі для Пушича буде навіть краще, ніж здобути в останніх двох турах чемпіонату перемоги з рахунком 10:0. Забрати Кубок у Динамо – це останній шанс зберегти обличчя. Показати, що грали весь футбольний рік ми не найкращим чином, але характер у нас залишився.

День народження є у кожного

Фінал пройде завтра, 14 травня. Сьогодні ж, 13 травня, Динамо святкує своє 98-річчя.

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Враховуючи, який неуспішний сезон "гірники" проводять, можна подумати, що вони вже привітали свого головного противника.

Тепер треба думати, як внести ложку дьогтю в бочку меду. Забрати трофей у постсвятковий день – це буде не ложка, а прямо відерце на святковий стіл киян. І не дьогтю… далеко не дьогтю.

Історія на стороні Динамо

Динамо завжди оформляло "золотий дубль", коли ставало чемпіоном і виходило у фінал Кубка. Так було дев’ять разів – 1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2007, 2015, 2021.

Звісно, футбол – не арифметика чи парад співпадінь. Але такі закономірності – це мотивація для одних і тиск для інших.

Алкоголю не буде

Житомирська міська рада вчинила мудро, обмеживши продаж алкоголю напередодні, під час і навіть після матчу. Можливо, житомирські чиновники не сильно слідкують за футболом і думають, що Алієв та Мілевський все ще грають, та щоб не збільшувати шанси "гірників"...

Та якщо відкинути жарти, то, звичайно, це рішення дуже вірне. Занадто велика експресивність матчу може викликати провокації та скандали на трибунах чи біля них.

Фінал – це окраса сезону, тому хай голови вболівальникам кружляє лише майстерність виконавців на полі.

Вийде це у них – супер. Не вийде? Можна буде випити й пізніше. Напої зі спиртом й близько не найдорожче, що є в українських супермаркетах.

Травмовані

Шахтар: –

Динамо: –

Прогноз букмекерів

Перемога Шахтаря: 2,12

Нічия: 3,38

Перемога Динамо: 3,15

Де дивитися онлайн

Вболівальники зможуть переглянути фінальний матч безплатно на YouTube-каналі УПЛ ТБ, у прямій трансляції на всіх доступних платформах, а також на телеканалі "MEGOGO Спорт", який транслюється через ефірне телебачення (Т2). "Чемпіон" проведе онлайн-трансляцію поєдинку Шахтар – Динамо.