Моурінью: Звільнення з Роми - одне з тих, яке завдало мені найбільше болю

Звільнення Жозе Моурінью з Роми стало для португальського фахівця дуже болючим.

Про це Моурінью розповів у подкасті FIVE.

🟡🔴 José Mourinho: “Being sacked by AS Roma is the one that has been hurting me more. I gave everything”, told @FIVEUK.



🇵🇹 “In these three years, I refused to become new Portugal head coach with the best national team ever!”.



🇸🇦 “I also had a big proposal from Saudi Arabia”. pic.twitter.com/t0VE7XuL9G