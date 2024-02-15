Моурінью: Звільнення з Роми - одне з тих, яке завдало мені найбільше болю

Португалець прокоментував звільнення з Роми

Джерело - Чемпіон.

Звільнення Жозе Моурінью з Роми стало для португальського фахівця дуже болючим.

Про це Моурінью розповів у подкасті FIVE.

"Звільнення з Роми - одне з тих, яке завдало мені найбільше болю. Я віддав все. За ці 3 роки я відмовився стати головним тренером збірної Португалії з найкращою командою в її історії! Також у мене була велика пропозиція з Саудівської Аравії", - сказав Моурінью.

🟡🔴 José Mourinho: “Being sacked by AS Roma is the one that has been hurting me more. I gave everything”, told @FIVEUK.



🇵🇹 “In these three years, I refused to become new Portugal head coach with the best national team ever!”.



🇸🇦 “I also had a big proposal from Saudi Arabia”. pic.twitter.com/t0VE7XuL9G — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолював Рому з 2021 року і був звільнений у січні 2024.

Раніше повідомлялося, що португалець може повернутись в Манчестер Юнайтед.

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