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Моурінью: Звільнення з Роми - одне з тих, яке завдало мені найбільше болю

Португалець прокоментував звільнення з Роми
Сьогодні 19:41 119 0
Моурінью: Звільнення з Роми - одне з тих, яке завдало мені найбільше болю
Фото: Getty Images
#Рома, #Жозе Моурінью

Джерело - Чемпіон.

Звільнення Жозе Моурінью з Роми стало для португальського фахівця дуже болючим.

Про це Моурінью розповів у подкасті FIVE.

"Звільнення з Роми - одне з тих, яке завдало мені найбільше болю. Я віддав все. За ці 3 роки я відмовився стати головним тренером збірної Португалії з найкращою командою в її історії! Також у мене була велика пропозиція з Саудівської Аравії", - сказав Моурінью.

Нагадаємо, Жозе Моурінью очолював Рому з 2021 року і був звільнений у січні 2024.

Раніше повідомлялося, що португалець може повернутись в Манчестер Юнайтед.

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