Визначилася перша півфінальна пара на Мастерсі в Римі

Стала відома перша півфінальна пара на Мастерсі в італійському Римі. Її склали іспанець Карлос Алькарас (3) та господар кортів Лоренцо Музетті (9).

Алькарас у чвертьфіналі здолав британця Джека Дрейпера (5) з рахунком 6:4, 6:4. Іспанець узяв реванш за поразку в Індіан-Веллсі й досягнув свого першого півфіналу в Римі. Загалом же це 11 півфінал для Карлоса на Мастерсах.

Завдяки цьому успіху, з наступного тижня Алькарас поверне собі другу сходинку чоловічого рейтингу.

Музетті також вперше зіграє у півфіналі в Римі. У чвертьфінальному поєдинку він обіграв чинного чемпіона турніру Александра Звєрєва (2, Німеччина) – 7:6(1), 6:4. В першій партії німець вів 6:5, 40:0 на своїй подачі, але не втримав перевагу і без шансів програв тай-брейк.

Музетті та Алькарас раніше зустрічалися між собою п'ять разів. Чотири перемоги на рахунку іспанця, в тому числі, в фіналі цьогорічного Мастерсу в Монте-Карло.

Нагадаємо, що в жіночому турнірі китаянка Чжен Ціньвень сенсаційно вибила з боротьби у чвертьфіналі першу ракетку світу білоруску Аріну Сабалєнку.