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Визначилися три умови, за яких Янніс погодиться змінити команду

Олексій Погорелов — 15 травня 2025, 01:06
Янніс Адетокумбо
Янніс Адетокумбо
Мілуокі Бакс

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо готовий до змін у своїй кар'єрі, але з певними умовами.

Про це повідомляє інсайдер НБА Брендон Робінсон.

Після того, як "олені" залишили постсезон, програвши Індіані у п'яти матчах першого раунду, 30-річний грек дійшов висновку, що він відкритий до зміни клубної прописки.

Спочатку головними претендентами на "Грік Фріка" називалися Сан-Антоніо та Х'юстон, дві команди Західної конференції. Проте умови Янніса знизила їхні шанси до мінімуму.

Три умови Янніса Адетокумбо для обміну

  1. Команда зі Східної конференції (головні претенденти – Торонто та Бруклін);
  2. Вплив на будування ростеру та направленість роботи тренера;
  3. Команда з ринку, який буде привабливий для інших гравців.
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Варто зазначити, що Янніс Адетокумбо має ще три роки за чинним контрактом з Мілуокі Бакс. На останній сезон діятиме опція гравця на 62,7 мільйона доларів.

Раніше стало відомо, в якій команді хоче продовжити кар'єру Кевін Дюрант – дворазовий чемпіон НБА майже точно залишить Фінікс Санз під час міжсезоння.

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