Визначилися три умови, за яких Янніс погодиться змінити команду
Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо готовий до змін у своїй кар'єрі, але з певними умовами.
Про це повідомляє інсайдер НБА Брендон Робінсон.
Після того, як "олені" залишили постсезон, програвши Індіані у п'яти матчах першого раунду, 30-річний грек дійшов висновку, що він відкритий до зміни клубної прописки.
Спочатку головними претендентами на "Грік Фріка" називалися Сан-Антоніо та Х'юстон, дві команди Західної конференції. Проте умови Янніса знизила їхні шанси до мінімуму.
Три умови Янніса Адетокумбо для обміну
- Команда зі Східної конференції (головні претенденти – Торонто та Бруклін);
- Вплив на будування ростеру та направленість роботи тренера;
- Команда з ринку, який буде привабливий для інших гравців.
Варто зазначити, що Янніс Адетокумбо має ще три роки за чинним контрактом з Мілуокі Бакс. На останній сезон діятиме опція гравця на 62,7 мільйона доларів.
Раніше стало відомо, в якій команді хоче продовжити кар'єру Кевін Дюрант – дворазовий чемпіон НБА майже точно залишить Фінікс Санз під час міжсезоння.