Перегравань не буде: зміни в Кубку Англії

Джерело - Daily Mail.

У Кубку Англії відбулись зміни в правилах і тепер більше не буде перегравань, починаючи з третьої стадії турніру.

Про це повідомляє Daily Mail.

Футбольна асоціація Англії планує впровадити нововведення вже наступного сезону. Зазначається, що з цим рішенням не згодні маленькі клуби, які втрачаєть можливість для заробітку.

Також повідомляється, що у півфіналі Кубку ліги замість двоматчевого протистояння буде проводитись лише одна гра.

Причиною цих змін є велика кількість матчів, і зростання кількості травм на фоні перенавантаження.

Нагадаємо, єврокубки теж змінюють свій формат - з наступного сезону груповий етап змагань гратимуть за швейцарською системою.

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