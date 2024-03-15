Перегравань не буде: зміни в Кубку Англії

Джерело - Daily Mail.
У Кубку Англії відбулись зміни в правилах і тепер більше не буде перегравань, починаючи з третьої стадії турніру.
Про це повідомляє Daily Mail.
Футбольна асоціація Англії планує впровадити нововведення вже наступного сезону. Зазначається, що з цим рішенням не згодні маленькі клуби, які втрачаєть можливість для заробітку.
Також повідомляється, що у півфіналі Кубку ліги замість двоматчевого протистояння буде проводитись лише одна гра.
Причиною цих змін є велика кількість матчів, і зростання кількості травм на фоні перенавантаження.
Нагадаємо, єврокубки теж змінюють свій формат - з наступного сезону груповий етап змагань гратимуть за швейцарською системою.
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