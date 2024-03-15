Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.
15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.
Наш сайт проведе текстовий онлайн церемонії. Початок - о 13:00 за київським часом.
Учасники:
- Атлетико Мадрид (Іспанія);
- Барселона (Іспанія);
- Реал Мадрид (Іспанія);
- Манчестер Сіті (Англія);
- Арсенал Лондон (Англія);
- Баварія Мюнхен (Німеччина);
- Боруссія Дортмунд (Німеччина);
- Парі Сен-Жермен (Франція).
Процедура
На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.
Відбувається у три етапи:
- Чвертьфіналу.
- Півфіналів.
- Визначення команди-господарки фіналу.
Перші матчі відбудуться 9 та 10 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 16 і 17 квітня. Півфінали пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн