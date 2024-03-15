Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24.

Наш сайт проведе текстовий онлайн церемонії. Початок - о 13:00 за київським часом.

Учасники:

Атлетико Мадрид (Іспанія);

Барселона (Іспанія);

Реал Мадрид (Іспанія);

Манчестер Сіті (Англія);

Арсенал Лондон (Англія);

Баварія Мюнхен (Німеччина);

Боруссія Дортмунд (Німеччина);

Парі Сен-Жермен (Франція).

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Відбувається у три етапи:

Чвертьфіналу. Півфіналів. Визначення команди-господарки фіналу.

Перші матчі відбудуться 9 та 10 квітня, а матчі-відповіді заплановані на 16 і 17 квітня. Півфінали пройдуть 30 квітня/1 травня та 7/8 травня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн