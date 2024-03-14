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Епіцентр у товариському матчі завдяки автоголу переміг Локомотив

Сьогодні 16:30 181 0
Епіцентр у товариському матчі завдяки автоголу переміг Локомотив
#Епіцентр, #Локомотив

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 березня, в Києві кам’янець-подільський Епіцентр переміг київський Локомотив у контрольному матчі.

Епіцентр здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки автоголу київської команди.

Команда Першої ліги отримає кілька днів відпочинку, щоб потім зібратися вже на своїй базі в Дунаївцях та розпочати підготовку до першого матчу в групі Чемпіонській проти ФСК Маріуполь. Цей поєдинок запланований на 23 березня в Кам’янці-Подільському.

Контрольний матч
14 березня

Локомотив - Епіцентр 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 20 ? (авт)

Раніше Епіцентр зіграв унічию з Діназом у спарингу.

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