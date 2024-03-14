Епіцентр у товариському матчі завдяки автоголу переміг Локомотив

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 березня, в Києві кам’янець-подільський Епіцентр переміг київський Локомотив у контрольному матчі.
Епіцентр здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки автоголу київської команди.
Команда Першої ліги отримає кілька днів відпочинку, щоб потім зібратися вже на своїй базі в Дунаївцях та розпочати підготовку до першого матчу в групі Чемпіонській проти ФСК Маріуполь. Цей поєдинок запланований на 23 березня в Кам’янці-Подільському.
Контрольний матч
14 березня
Локомотив - Епіцентр 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 20 ? (авт)
Раніше Епіцентр зіграв унічию з Діназом у спарингу.