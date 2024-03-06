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Епіцентр зіграв унічию з Діназом у спарингу

Вчора 23:00 155 0
Епіцентр зіграв унічию з Діназом у спарингу
#Діназ, #Епіцентр

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 березня, кам’янець-подільський Епіцентр у Києві зіграв унічию з Діназом (Вишгород, Київської області).

Матч завершився з рахунком 1:1.

Епіцентр продовжує збори в Києві, де 13 березня зіграє ще один контрольний поєдинок - суперником буде вінницька Нива.

Контрольний матч
6 березня

Епіцентр - Діназ 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Кіріченко, 1:1 - 42 Ляшенко

Стартовий склад ФК Епіцентр: Жмурко, Климець, Алібеков, Мороз, Кристін В., Ліповуз, Глущук, Беженар, Стень, Кравчук, Гірний.

На заміну виходили: Ляшенко, Григоращук, Жмуйда, Полюлях, Бендера, Кристін С., Козловський.

Нагадаємо Буковина впевнено переграла лідера Другої ліги у контрольному матчі.

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