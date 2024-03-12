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Вони зробили велику справу, що показали всьому світу, якою є Росія насправді: Краснопьоров привітав авторів фільму «20 днів у Маріуполі»

Сьогодні 21:43 63 0
Вони зробили велику справу, що показали всьому світу, якою є Росія насправді: Краснопьоров привітав авторів фільму «20 днів у Маріуполі»
#Краснопьоров, #ФСК Маріуполь

Джерело - KomandaOnline.com.

Футбольно-спортивний клуб Маріуполь доносить меседж, що Маріуполь був, є і буде українським містом. 

Таку думку в інтервю KomandaOnline.com висловив головний тренер маріупольської команди Олег Краснопьоров. 

"Присудження "Оскара" документальному фільму "20 днів у Маріуполі" - це дуже висока відзнака. Ми вітаємо це досягнення наших кіномитців. Вони висвітлили те, що дійсно відбувалось у місті. Автори зробили велику справу, що показали всьому світу якою є росія насправді.

ФСК Маріуполь зі свого боку на футбольних полях сповіщає всім людям, що Маріуполь був, є і буде українським містом. В цьому є наша єдність. Потрібно з усіх боків демонструвати, що росія це країна-агресор. Вона дуже негідний сусід. 

Важко казати про те, що пережили маріупольці. Панельний дев'ятиповерховий будинок по вулиці Сонячній, в якому проживали мої батьки, окупанти вже знесли, через те, що після їхніх обстрілів він був непридатний для життя. Моя квартира у центрі міста в багатоповерховому будинку по вулиці Казанцева також зазнала серйойних ушкоджень. Крім цього ще майже 10 років тому згорів мій приватний будинок. Він був у так званій "сірій" зоні і у нього поцілив ворожий танк. Потім він був знесений.

Мої батьки залишись у Маріуполі. Після знищення їхнього житла вони переїхали до моєї сестри, яка живе за містом. Сам я зустрів війну у Полтаві. Там у мене квартира, яку я придбав коли завершував свою ігрову кар'єру у Ворсклі. Моя дружина плакала і загалом було дуже болісно, особливо ми хвилювались за дітей", - сказав Краснопьоров. 

Фільм "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший Оскар в історії. Картина Мстислава Чернова удостоїлася престижної нагороди в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". 

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