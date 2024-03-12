Верес зіграв внічию з клубом Другої ліги в спарингу

Команди мали велику кількість моментів

Джерело - Чемпіон.

Рівненський Верес зіграв внічию з ФК ЮКСА у контрольному матчі. Матч завершився з рахунком 0:0.

Декілька разів гостей рятував голкіпер Микита Федотов. Двічі рівняни влучили у штангу. Свої можливості відзначитись були також у ЮКСА.

Відзначимо, що Верес перебуває на 15 сходинці в УПЛ. ЮКСА ж знаходиться на другому місці у турнірній таблиці Другої ліги чемпіонату України.

Контрольний матч

12 березня

Верес - ЮКСА 0:0

Верес (1 тайм): Паст - Морозко, Вовченко, Кучеренко, Шевченко, Кучеров, Кухарук, Шастал, Янаков, В.Шарай, Мрвальєвич.

Верес (2 тайм): Когут (Ющишин, 75) - Сміян, Курко, Жуліо Сезар, Балан (Гакман, 75), Банада, Кльоц, Дахновський, Світюха (Яго, 72), Годя, Гайдучик.

ЮКСА (стартовий склад): Федотов - Ювхимець, Махнєв, Селін, Демиденко, Сантьяго, Думанюк, Габріель, Євдокимов, Харченко, Есеола.

Нагадаємо, у минулому турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом (1:1)