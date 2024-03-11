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Лонвейк описав війну в Україні

Сьогодні 17:18 122 0
Лонвейк описав війну в Україні
#Динамо Київ, #Джастін Лонвейк

Джерело - Brabants Dagblad.

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк, який наразі виступає за Фортуну Сіттард на правах оренди, описав війну в Україні.

Про це він повідомив у коментарі Brabants Dagblad.

"Я вже достатньо говорив про це. З одного боку, це логічно, це жахливо, що там відбувається, і я розумію, що цікаво запитати, як це було. Але я зараз тут.

Я хочу, ні, я повинен тут показати себе зараз", - сказав Лонвейк

Нагадаємо, Джастін Лонвейк перейшов у Динамо у вересні 2022 року з данського Віборга за 1,5 млн євро. Він не захотів повертатися в Україну через побоювання щодо війни й перейшов в Андерлехт влітку 2023 року, а на початку 2024 року кияни відправили його в оренду в Фортуну Сіттард.У поточному сезоні він відіграв 8 матчів, в яких забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

Чинна угода півзахисника з "біло-синіми" діє до 2027 року. 

Раніше Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом у 20 турі УПЛ.

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