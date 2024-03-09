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Рома готова запропонувати Де Россі новий контракт

Сьогодні 19:09 134 0
Рома готова запропонувати Де Россі новий контракт

Джерело - Football Italia.

Рома планує продовжити співпрацю з Даніеле Де Россі. 

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на італійського журналіста Маттео Моретто. 

За інформацією джерела, в римському клубі повністю задоволені результатами та грою команди під керівництвом Де Россі. Після його призначення на посаду виконувача обов’язків головного тренера "джаллороссі" виграли 8 із 10 матчів. У попередньому поєдинку "вовки" знищили Брайтон у межах 1/8 фіналу Ліги Європи. 

Протягом найближчих тижнів керівництво Роми зустрінеться з представниками Де Россі, щоб обговорити умови нового контракту. Повідомляється, що Ден Фрідкін, якому належить клуб, хоче запропонувати легенді Роми довгострокову угоду. 

Після 27 турів Рома посідає 5 місце в турнірній таблиці Серії А. Якщо в поточному турі Інтер здолає Болонью, а Рома вдома переможе Фіорентину, то підопічні Де Россі наблизяться до зони Ліги чемпіонів на відстань 1 очка. 

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