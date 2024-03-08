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Рома - Брайтон 4:0: огляд матчу Ліги Європи

Сьогодні 12:00 112 0
Рома - Брайтон 4:0: огляд матчу Ліги Європи
#Брайтон, #Ліга Європи, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Рома розгромила Брайтон у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

Ліга Європи
1/8 фіналу, перший матч
7 березня

Рома - Брайтон 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Дибала, 2:0 - 43 Лукаку, 3:0 - 64 Манчіні, 4:0 - 68 Крістанте

Нагадаємо, Рома має намір підписати новий контракт із головним тренером Даніеле Де Россі.

Раніше Бенфіка з Анатолієм Трубіним зіграла внічию з Рейнджерс.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон "Авіва").

Також відбулися матчі аналогічної стадії Ліги конференцій.

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