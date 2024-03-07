Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Тібо Куртуа та захисник мадридців Едер Мілітао незабаром повернуться на поле.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

"Ми могли б залучити до складу на чвертьфінал Ліги чемпіонів як Едера Мілітао, так і Тібо Куртуа", - сказав італійський фахівець.

🚨⚪️ Ancelotti: “We could have both Éder Militão and Thibaut Courtois as part of the squad for the Champions League quarter finals”. pic.twitter.com/v4Qd4Q7yAO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2024

Напередодні у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зіграв унічию з німецьким Лейпцигом та здобув путівку до чвертьфіналу турніру.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команда Карло Анчеллотті дізнається 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.