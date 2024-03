Воротар Реала Тібо Куртуа та захисник мадридців Едер Мілітао незабаром повернуться на поле.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

🚨⚪️ Ancelotti: “We could have both Éder Militão and Thibaut Courtois as part of the squad for the Champions League quarter finals”. pic.twitter.com/v4Qd4Q7yAO