Юнацька збірна України U17 втратила перемогу в контрольному матчі з Туреччиною

Юнацька збірна України U17 втратила перемогу на останніх хвилинах контрольного матчу з однолітками з Туреччини, який відбувся в межах підготовки до вирішального раунду відбору на Євро-2025.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Максим Кучерявий відкрив рахунок на 64-й хвилині, однак наприкінці зустрічі турки зуміли зрівняти рахунок.

У межах підготовки до відбору на чемпіонат Європи-2025 юнацька збірна України проведе ще один матч – 13 лютого проти однолітків з Греції.

Зазначимо, що вирішальний відбірковий етап на Євро-2025 відбудеться з 19 по 25 березня. Українці зіграють у групі з Хорватією, Італією та Словаччиною. Пряму путівку на чемпіонат Європи здобуде лише одна команда з квартету.