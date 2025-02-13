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Юнацька збірна України U17 втратила перемогу в контрольному матчі з Туреччиною

Станіслав Лисак — 13 лютого 2025, 17:57
Юнацька збірна України U17 втратила перемогу в контрольному матчі з Туреччиною
УАФ

Юнацька збірна України U17 втратила перемогу на останніх хвилинах контрольного матчу з однолітками з Туреччини, який відбувся в межах підготовки до вирішального раунду відбору на Євро-2025.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. Максим Кучерявий відкрив рахунок на 64-й хвилині, однак наприкінці зустрічі турки зуміли зрівняти рахунок.

У межах підготовки до відбору на чемпіонат Європи-2025 юнацька збірна України проведе ще один матч –  13 лютого проти однолітків з Греції.

Зазначимо, що вирішальний відбірковий етап на Євро-2025 відбудеться з 19 по 25 березня. Українці зіграють у групі з Хорватією, Італією та Словаччиною. Пряму путівку на чемпіонат Європи здобуде лише одна команда з квартету.

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