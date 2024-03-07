Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

6 березня визначились ще 2 чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Ними стали іспанський Реал та англійський Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що 5 березня до 1/4 фіналу турніру вийшли Баварія та ПСЖ.

Реал у матчі-відповіді 1/8 фіналу зіграв внічию з Лейпцигом (1:1). За сумою двох ігор Реал переміг з рахунком 2:1.

Манчестер Сіті з рахунком 3:1 переміг Копенгаген. Нагадаємо, що у першій зустрічі теж Сіті переміг із рахунком 3:1. Тож за сумою двох матчів - 6:2 на користь клубу АПЛ.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команди Карло Анчеллотті та Юргена Клоппа дізнаються 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.