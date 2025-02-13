Це неможливо: Усик – про повернення у крузервейт

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) вважає, що вже не зможе битися у крузервейті.

Цитує українця Sky Sports.

"Я думаю, що це неможливо. Тому що я шість років працював, щоб збільшити свою вагу, і я працюю, працюю, працюю, їм, їм, їм і працюю. А тепер спускатись вниз? Ні. Це дуже складно. Мій тренер із фізпідготовки, моя команда сказала мені: "Гей, послухай, це погана ідея – повертатися в крузервейт, тому що ти вже не хлопчик. Тобі не 24-25 років. Хоча це їхня думка, а я чудово почуваюся", – розповів Усик.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.