Трабзонспор завдяки українцям встановив клубний рекорд з витрат в одне трансферне вікно

Трабзонспор цієї зими встановив новий клубний рекорд із витрат на придбання нових гравців в одне трансферне вікно.

Про це повідомляє Taka Gazetesi.

Зокрема, таке стало можливим завдяки трансферам українських гравців Шахтаря Данила Сікана та Олександра Зубкова, на яких турецький клуб сумарно витратив 12 млн євро.

Також команда за 1 млн євро підписали з 25-річного французького хавбека Тіма Жаболь-Фолькареллі з Аяччо, а ще 400 тис. євро витратила на придбання 27-річного лівого захисника клубу Газішехір Мустафи Еськіллака.

Таким чином, за цю зиму клуб сумарно витратив на трансфери 13,4 мільйона євро, і це абсолютний рекорд для Трабзонспору за всю його історію.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб відмовився від ідеї підписання центрального півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка, адже "гірники" запросили за нього суму в 10 млн євро.