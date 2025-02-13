Шахтар з дебютним голом Еліаса обіграв РФШ у контрольному поєдинку

Донецький Шахтар обіграв латвійський РФШ у межах контрольного матчу на зимових зборах у Туреччині.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь "гірників". Зауважимо, що дебютним голом за донеччан відзначився зірковий новачок Кауан Еліас, за якого Шахтар віддав 17 млн євро.

Під час підготовки до другої половини сезону Української Прем'єр-ліги підопічні Маріно Пушича проведуть ще одну зустріч – з латвійською Аудою 17 лютого.

Перший офіційний матч УПЛ після зимової перерви Шахтар проведе проти Лівого берега. Гра запланована на 24 лютого, о 18:00 за київським часом.