Лунін відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу мадридський Реал зіграв внічию з німецьким Лейпцигом.

Гра завершилася з рахунком 1:1. У середині другого тайму команди обмінялися забитими м'ячами. На гол Вінісіуса досить швидко відповів Орбан. У компенсовані хвилини основного часу зустрічі мадридців врятував каркас воріт після удару Ольмо.

Український воротар Андрій Лунін відіграв увесь матч. Пропустив один гол. Ще одного разу припустився помилки на виході.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

6 березня

Реал - Лейпциг 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Вінісіус, 1:1 68 Орбан

Реал: Лунін, Карвахаль, Менді, Рюдігер, Начо, Кроос (Модрич 78), Чуамені, Камавінга (Родріго 46), Вальверде, Беллінгем (Хоселу 85), Вінісіус

Лейпциг: Гулачі, Генрікс, Люкеба, Ольмо, Опенда (Поульсен 77), Орбан, Раум, Сімонс, Хайдара (Кампль 90), Шешко (Баумгартнер 85), Шлагер (Ельмас 85)

Попередження: Вінісіус Жуніор 54, Чуамені 73, Кроос 75 - Шлягер 20, Раум 50, Орбан 71

Нагадаємо, що у першій зустрічі Реал здобув перемогу з рахунком 1:0.