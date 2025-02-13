Миколенко став одним з найкращих гравців Евертона в матчі з Ліверпулем

Український футболіст Евертона Віталій Миколенко допоміг своїй команді зіграти внічию з Ліверпулем (2:2) у межах перенесеного матчу 15 туру АПЛ.

Лівий захисник "синіх" отримав оцінку 7,0 від статистичного порталу SofaScore, що є четвертим найкращим балом серед гравців Евертона.

Протягом гри Миколенко здійснив 8 відбирань, 3 перехоплення, виграв 3 з 4 позиційних дуелей та свою єдину верхову. Також Миколенко віддав 1 ключовий пас та зробив 3 навіси, з яких один виявився точним.

Зазначимо, що українець взяв участь у фінальній атаці "ірисок", яка принесла нічию. Українець підхопив м'яч на лівому фланзі та запустив свічку в карний майданчик суперника, де партнери зуміли зачепитися та віддати пас на Джеймса Тарковскі, який потужно пробив у ближній кут Алісона.

Після цього матчу Ліверпуль втратив можливість закріпити лідерство в турнірній таблиці, набравши 57 очок. Водночас нічия дозволила Евертону набрати 27 очок та піднятися на 15 сходинку в чемпіонаті.

Нагадаємо, що мерсисайдське дербі мало відбутися ще у грудні, проте було перенесено через погану погоду.