Лунін відіграв увесь матч

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу мадридський Реал зіграв внічию з німецьким Лейпцигом.

Український воротар Андрій Лунін відіграв увесь матч. Пропустив один гол. Ще одного разу припустився помилки на виході.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

6 березня

Реал - Лейпциг 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Вінісіус, 1:1 68 Орбан

Реал: Лунін, Карвахаль, Менді, Рюдігер, Начо, Кроос (Модрич 78), Чуамені, Камавінга (Родріго 46), Вальверде, Беллінгем (Хоселу 85), Вінісіус

Лейпциг: Гулачі, Генрікс, Люкеба, Ольмо, Опенда (Поульсен 77), Орбан, Раум, Сімонс, Хайдара (Кампль 90), Шешко (Баумгартнер 85), Шлагер (Ельмас 85)

Попередження: Вінісіус Жуніор 54, Чуамені 73, Кроос 75 - Шлягер 20, Раум 50, Орбан 71

Нагадаємо, що у першій зустрічі Реал здобув перемогу з рахунком 1:0.