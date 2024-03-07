Головне
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Вчора 15:22 2718 2
Визначились ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:11 179
Манчестер Сіті впевнено переграв Копенгаген в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 204
Реал зіграв унічию з Лейпцигом та вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 319
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку
Вчора 21:03 3509
Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України
Вчора 20:07 2424
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
Вчора 14:34 12791 2
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Вчора 13:49 369
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках
Вчора 13:23 10711 1
Визначився склад збірної України U-21 на матч відбору Євро-2025
Вчора 12:29 630
Прямі трансляції

Реал - Лейпциг 1:1: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лунін відіграв увесь матч
Сьогодні 00:29 135 0
Реал - Лейпциг 1:1: огляд матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Лейпциг, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу мадридський Реал зіграв внічию з німецьким Лейпцигом.

Український воротар Андрій Лунін відіграв увесь матч. Пропустив один гол. Ще одного разу припустився помилки на виході.

Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
6 березня

Реал - Лейпциг 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 65 Вінісіус, 1:1 68 Орбан

Реал: Лунін, Карвахаль, Менді, Рюдігер, Начо, Кроос (Модрич 78), Чуамені, Камавінга (Родріго 46), Вальверде, Беллінгем (Хоселу 85), Вінісіус

Лейпциг: Гулачі, Генрікс, Люкеба, Ольмо, Опенда (Поульсен 77), Орбан, Раум, Сімонс, Хайдара (Кампль 90), Шешко (Баумгартнер 85), Шлагер (Ельмас 85)

Попередження: Вінісіус Жуніор 54, Чуамені 73, Кроос 75 - Шлягер 20, Раум 50, Орбан 71

Нагадаємо, що у першій зустрічі Реал здобув перемогу з рахунком 1:0.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі: з Усиком буде реванш Ф'юрі: з Усиком буде реванш 15698
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку 3509
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 21234 4
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках 10711 1
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі 2718 2
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями 12791 2
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56358 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19577 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48388
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14738
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34253 2
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 44996