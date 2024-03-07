Джерело - Чемпіон.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу мадридський Реал зіграв внічию з німецьким Лейпцигом.
Український воротар Андрій Лунін відіграв увесь матч. Пропустив один гол. Ще одного разу припустився помилки на виході.
Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.
Голи: 1:0 - 65 Вінісіус, 1:1 68 Орбан
Реал: Лунін, Карвахаль, Менді, Рюдігер, Начо, Кроос (Модрич 78), Чуамені, Камавінга (Родріго 46), Вальверде, Беллінгем (Хоселу 85), Вінісіус
Лейпциг: Гулачі, Генрікс, Люкеба, Ольмо, Опенда (Поульсен 77), Орбан, Раум, Сімонс, Хайдара (Кампль 90), Шешко (Баумгартнер 85), Шлагер (Ельмас 85)
Попередження: Вінісіус Жуніор 54, Чуамені 73, Кроос 75 - Шлягер 20, Раум 50, Орбан 71
Нагадаємо, що у першій зустрічі Реал здобув перемогу з рахунком 1:0.