Колишній гравець Карпат очолив дві юнацькі збірні України

За підсумками засідання Виконавчого комітету УАФ було призначено нових тренерів юнацької збірної України U17, U16 та U15, а також жіночих та дівочих національних команд.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Збірну України U17 очолив колишній гравець Металурга та Олімпіка Олександр Ситник. Національними командами U15 та U16 опікуватиметься ексгравець Карпат, Ворскли, Миная та колишній тренер Металіста 1925 Олег Голодюк.

Окрім того, виконувачем обов'язків головного тренера національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) — Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) — Наталію Ігнатович.

Також члени виконкому ухвалили рішення відкликати Володимира Щиголя з посади голови Апеляційного комітету з атестації футбольних клубів УАФ та Марину Кмітюк з посади заступника голови Апеляційного комітету з атестації футбольних клубів УАФ, а на ці посади обрали Андрія Прохоровича та Ігоря Шопіна відповідно.

Раніше Володимир Пятенко визначився зі складом, який готуватиметься до поєдинків Ліги націй УЄФА.

Також нещодавно Чемпіон розповідав про фінансовий компонент нещодавнього звіту президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка.