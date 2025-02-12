У мене залишилось ще два поєдинки: Усик – про завершення кар'єри

Чемпіон WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) готується завершити професійну кар'єру.

Цитує українця Sky Sports.

"Я буду битися з переможцем бою між Джозефом Паркером та Даніелем Дюбуа, без проблем", – розповів боксер.

38-річний українець розраховує завершити кар’єру боксу в найближчі два роки.

"Думаю, два роки, півтора (залишилось у боксі). Я почуваюся чудово. Мені здається, що потрібно підготуватись до двох боїв, не більше. Лише двох", – сказав Усик.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.