Канада виграла перший в історії матч Турніру чотирьох націй, обігравши в овертаймі Швецію

У ніч на четвер, 13 лютого, в Монреалі стартував Турнір чотирьох націй, який покликаний замінити традиційний Матч всіх зірок НХЛ.

Турнір відкривала гра між збірними Канади та Швеції. І команди ідеально поділили між собою періоди основного часу матчу.

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В першому канадці перемогли 2:0, у другому була нічия 1:1, а в третьому шведи відповіли своїми двома шайбами.

Тож переможець першого в історії поєдинку Турніру чотирьох націй між вирішитися в овертаймі. І саме це й сталося! На сьомій хвилині Мітчелл Марнер приніс Канаді перемогу.

Першою зіркою матчу став Сідні Кросбі, який записав на свій рахунок три гольові передачі. Особливо варто відзначити його перший асист на Нейтона МакКіннона: отримавши шайбу біля воріт, капітан Піттсбурга у розвороті віддав її під кидок, який завершився голом.

Турнір чотирьох націй-2025

1 тур, 13 лютого

Канада – Швеція 4:3 ОТ (2:0, 1:1, 0:2, 1:0)

Голи: 1:0 – 1 МакКіннон (більшість), 2:0 – 14 Маршан, 2:1 – 30 Бродін, 3:1 – 38 Стоун, 3:2 – 42 Кемпе, 3:3 – 49 Ерікссон, 4:3 – 67 Марнер.

Канада очолила турнірну таблицю, заробивши два очки. Швеція з одним балом розташувалася другою.

Турнір продовжиться завтра, коли зіграють інші два учасники, Фінляндія та США.