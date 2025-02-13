Черкаські Мавпи розгромили Київ-Баскет у матчі регулярного чемпіонату Суперліги

У четвер, 13 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу, в якому Київ-Баскет зустрічався з Черкаськими Мавпами.

Зустріч завершилася перемогою черкаського клубу з рахунком 88:69.

Найефективнішим гравцем матчу став черкасець Лєв Кошеватський, який до 23 очок додав 8 передач. У столичній команді найкраще зіграв Денис Клевзуник, в активі якого 13 очок та 7 підбирань.

Черкаські Мавпи зуміли піднятися третю сходинку турнірної таблиці за рівної кількості перемог і поразок (по 11). Київ-Баскет залишився на другому місці.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 13 лютого

Київ-Баскет – Черкаські Мавпи 69:88 (13:28, 22:14, 16:23, 18:23)

Київ-Баскет: Клевзуник 13 + 7 підбирань, Буренко 13, Сафонов 11, Сушкін 10

Черкаські Мавпи: Кошеватський 23 + 8 передач, Дюпрі 21 + 8 підбирань, Агафонов 19 + 7 підбирань + 5 передач, Клімов 12

Нагадаємо, ігровий день продовжить поєдинок Прикарпаття-Говерла – Кривбас. Початок матчу – о 18:00 за київським часом.