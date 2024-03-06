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Реал може підписати лідера захисту ПСЖ

Сьогодні 12:05 155 0
Реал може підписати лідера захисту ПСЖ
#Баєр, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Хакімі, #Джеремі Фрімпонг

Джерело - Чемпіон.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мадридці спробують підписати свого колишнього гравця, якщо не вдасться домовитися з Баєром про перехід Джеремі Фрімпонга.

Раніше повідомлялося, що "вершкові" будуть пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.

Хакімі провів у нинішньому сезоні 28 матчів за ПСЖ, забив 4 голи та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, що марокканський захисник у вісім років потрапив у академію Реала і виступав за мадридців до 2018 року.

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