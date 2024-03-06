Джерело - Чемпіон.

Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мадридці спробують підписати свого колишнього гравця, якщо не вдасться домовитися з Баєром про перехід Джеремі Фрімпонга.

💣❗🇳🇱 #HalaMadrid ⚪❗

Real Madrid are planning to make a move for PSG's right-back Achraf Hakimi if Bayer Leverkusen fail in the transfer of Dutch right-back Jeremie Frimpong. https://t.co/7L81lj7OCN pic.twitter.com/EY1WTpM5S4 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 6, 2024

Раніше повідомлялося, що "вершкові" будуть пріоритезувати підписання правого захисника збірної Нідерландів улітку.

Хакімі провів у нинішньому сезоні 28 матчів за ПСЖ, забив 4 голи та віддав 5 асистів.

Нагадаємо, що марокканський захисник у вісім років потрапив у академію Реала і виступав за мадридців до 2018 року.