Захисник ПСЖ Ашраф Хакімі може продовжити кар'єру в Реалі.

Про це повідомляє журналіст Екрем Конур.

Мадридці спробують підписати свого колишнього гравця, якщо не вдасться домовитися з Баєром про перехід Джеремі Фрімпонга.

